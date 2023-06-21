أهم القرارات الاقتصادية في 24 ساعة.. رفع «الأدنى للأجور» وطرح 20 جنيها جديدة

شهد الاقتصاد المصري، مجموعة من الأحداث الاقتصادية الإيجابية، أمس، أكدت حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، وجاء على رأس تلك الأخبار قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، أهم الأحداث الاقتصادية الجديدة.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير الذي عقد برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنّ قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، موضحة أنّ أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع الأطراف كافة، ومراعاة مصلحة الجميع.

طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا البلاستيكية

وأعلن البنك المركزي عن طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت في العاصمة الإدارية الجديدة، مع تأكيد عدم إلغاء الإصدارات السابقة من الفئة ذاتها، واستمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير.

وتتميز عملة الـ20 جنيهًا الجديدة بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

إنشاء أول منطقة حرة بنظام المطور الصناعي بدمياط

ووقعت محافظة دمياط والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتحالف فينسترا الإيطالي، مذكرة تفاهم ثلاثية لإنشاء منطقة حرة عامة بالمحافظة، لتكون أول منطقة حرة عامة تشيد بنظام المطور الصناعي الخاص، والمنطقة الحرة العامة الثانية بمحافظة دمياط، والعاشرة على مستوى الجمهورية.