عاجل.. طرح الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة: اعرف الشكل الرسمي

أعلنلت مصادر رسمية مصرفية طرح عملة العشرين جنيهًا البلاستيكية الجديدة، ومن المنتظر أن تتسلم البنوك المصرية من البنك المركزي شحنات من العشرين جنيهًا البلاستيكية الجديدة، ليتم تداولها رسميًا بين المتعاملين.

وأضافت المصادر، أنّ العشرين جنيهًا القديمة، لا تزال سارية وليس هناك نية لإلغائها ويمكن التعامل بها، مشيرة إلى أنّ يمكن الحصول على العشرين جنيهًا البلاستيكية الجديدة من خلال البنوك بعد استلامهم لها.

العشرين جنيها الجديدة

وتتميز العملة البلاستيكية الجديدة بأنّها مقاومة للأتربة والرطوبة ولا تتأثر بالمياه وعمرها الافتراضي أكثر من القديمة.

وجدير بالذكر كان البنك المركزي طرح العام الماضي عملة الـ10 جنيهات البلاستيكية، من مادة البوليمر والتي تتميز بطول عمرها الافتراضي، الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن.