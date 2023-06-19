رئيس «خطة النواب»: الاقتصاد المصري يقف على قواعد صلبة.. وكل العالم يمر بأزمات

أكد الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يقف على قواعد صلبة، مشيرا إلى أن كل العالم يمر بأزمات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، لعدة أسباب، منها وباء كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية التي زادت الأزمة اشتعالاً.

الدولار يتراجع بعد تصريحات الرئيس

وأضاف الفقي، في محاضرة امام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في الإسكندرية دفعت سعر الدولار إلى التراجع، موضحاً أن «هذه التصريحات مطمئنة للمواطن، وتبعث رسائل إلى صندوق النقد الدولي، عندما أكد فيها الرئيس أنه لا يمكن تعويم الجنيه أو تغيير الفائدة، لأن المواطن لن يتحمل مزيداً من الغلاء».

أزمة النقد الأجنبي ستنتهي

وأشار الفقي إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد أي نقص في العملة الأجنبية، خاصة بعد تأكيد الدولة بأنه لا مزيد من التعويم، محذرا المواطنين من الاستمرار في حيازة الدولار، لأن السعر سينخفض خلال الفترة المقبلة.

5 مصادر للعملة الصعبة

وأوضح الفقي أن هناك 5 مصادر للعملة الصعبة، هي الصادرات البترولية وغير البترولية، وتحويلات المصريين في الخارج، والمتوقع أن تصل إلى 34 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري، بينما لم تتجاوز 32.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن المصدر الثالث هو السياحة، التي تسير بشكلٍ طيب وتوقع أن تحقق 14 مليار دولار، لكنها ستكون في حوزة الشركات السياحية، التي يمكن أن تتنازل عن 25 % منها للبنوك حتى تدفع مرتبات العاملين.

قناة السويس والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة

وأوضح أن المصدر الرابع للنقد الأجنبي، هو قناة السويس وإيراداتها، وتدخل مباشرة لخزينة الدولة، وبلغت 2.3 مليار دولار في الربع الأول من العام، أما المصدر الخامس فهو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والتي حصلت على مزايا متعددة.