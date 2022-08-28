طريقة حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة المنصورة بنظام «ابن سينا»

يبدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لكليات جامعة المنصورة للعام الجامعي 2021/2022 عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب والتي بدأ فيها موقع التنسيق، ليتم الانتهاء من تسكين الطلاب في كلياتهم، ويبدأ بعدها المجلس الأعلى للجامعات في إرسال كشوف الطلاب إلى كل كلية من كليات جامعة المنصورة، وبعدها يتم تحديد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد وتقديم ملفاتهم إلى كلياتهم.

موعد تحديد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وقال الدكتور وليد الطنطاوي، مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، إنه بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب، يتم ورود كشوف الطلاب الجدد المقبولين في كل كلية من كليات الجامعة، وفقا لتنسيق 2022، ويتم رفع الأسماء على السيستم، وبعدها يأتي تحدد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد، حيث يتم تحديد موعد ومكان كل كلية من كليات الجامعة وموعد كل طالب حتى لا يحدث زحام أثناء الكشف الطبي.

نظام ابن سينا لحجز الكشف الطبي

وأضاف مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة لـ«الوطن»، أن موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد سيتم إعلانه علي موقع جامعة المنصورة، كما يمكنهم حجز موعد الكشف الطبي من خلال «نظام ابن سينا لحجز الكشف الطبي»، والذي سيتم تفعيله فور ورود أسماء الطلاب من المجلس الأعلى للجامعات ورفع الأسماء على «السيستم».

وأكد «طنطاوي»، أن كل شيء يتم تحديده بكل دقة، فالطالب لا يحضر إلا في الموعد والمكان المحددين له، وأيضا الدفع يتم إلكتروني، حتي يحضر الطلاب لكشف الطبي فقط.

موقع نظام ابن سينا لحجز الكشف الطبي

يذكر أنه يمكن للطالب الدخول على ‏«نظام ابن سينا لحجز الكشف الطبي» عبر هذا الرابط‏ http://srv137.mans.edu.eg/ibnsina/، باستخدم الرقم القومي واسم الكلية المرشح لها، وحجز موعد الكشف الطبي.

ويعتبر «نظام ابن سينا» من أقوى وأهم الأنظمة التي أنتجها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، بجامعة المنصورة، وتستخدمه الجامعة في إدارة جميع مستشفيات جامعة المنصورة، ويحتوي على البيانات الكاملة لأكثر من 2 مليون مريضـ كما أن به جزء مخصص لحجز الكشف الطبي للطلاب الجدد يقوم الطالب بحجز ميعاد الكشف الطبى وطبع استمارة الحجز .