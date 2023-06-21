عاجل.. بشرى سارة انخفاض أسعار 4 سلع قبل العيد منها البيض واللحوم

شهدت أسعار معظم السلع، تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار اللحوم والذهب والفراخ.

أسعار اللحوم

جاءت أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، تخفيضا عن أسعار اللحوم في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة بنحو 100 جنيه في الكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، داخل محلات الصاغة، دون مصنعية أو ضريبة، وتقدر خسائر المعدن الأصفر منذ التعاملات الصباحية بأكثر من 28 جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا 2160 جنيهًا للجرام بختام تعاملات الثلاثاء.

أسعار الدواجن تتراجع

وتواصل أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات هدوئها الملحوظ، بعد أن سجلت الفترة الماضية تراجعات عديدة بسبب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف وقلة القوة الشرائية، في ظل توقعات قوية بعودة الانخفاض في الأسواق مرة أخرى بالنسبة للدواجن والبيض والكتاكيت والأعلاف أيضا، بحسب ما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ«الوطن».

وسجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة الثلاثاء، 68 جنيها وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 76 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الساسو 85 جنيهًا داخل المزرعة، وتسجل الدواجن الأمهات في المزرعة 60 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 70 جنيهًا.