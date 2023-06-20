أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين.. أقل من الجزارين بـ100 جنيه

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللحوم الطازجة والمجمدة في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة المبردة، بأسعار مخفضة للمواطنين، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك 2023.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

وجاءت أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، تخفيضا عن أسعار اللحوم في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة بنحو 100 جنيه في الكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

تزايد تعاقدات التموين على استيراد اللحوم

وتكثّف وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقداتها على استيراد اللحوم الحية والمجمدة، لإتاحتها أمام المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2023، إذ تستورد وزارة التموين اللحوم الحية والمجمدة من 6 دول وهي «السودان، وجيبوتي، وتنزانيا، وأوغندا، والبرازيل، والهند».

سيارات متنقلة مبردة في المحافظات

وقررت وزارة التموين توفير اللحوم الطازجة والمجمَّدة بأسعار مخفضة في جميع المحافظات وليس محافظات القاهرة الكبرى فقط، من خلال توفير مجموعة من السيارات المتنقلة والمبردة، والمقرر لها أن تنطلق في الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظات، لتوفير اللحوم المخفضة بأنواعها الحية والمجمدة لجميع المواطنين.

شوادر بيع الخراف الحية

كما قررت وزارة التموين تنظيم 32 شادرا لبيع الخراف الحية للمواطنين، بسعر 170 جنيها لكيلو الخروف القائم.