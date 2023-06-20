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انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2160 جنيها

كتب:

وليد عبد السلام
10:56 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، بأكثر من 25 جنيها، بعد أن شهدت في بداية التعاملات هدوءا ملحوظًا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.

عيار 21  يخسر 25 جنيهًا

سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم 2160 جنيها، مقابل 2185 جنيهًا في بداية التعاملات، بخسائر 25 جنيهًا في الجرام الواحد.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما بلغت خسائر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 28 جنيهًا، بعد أن تراجع إلى مستوى 2469 مقارنة مع 2497 جنيهًا في التعاملات الصباحية. 

عيار 18 يخسر 22 جنيهًا

وبعد انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة اليوم، 1851 جنيهًا، بعد أن وصل كان عند 1873 جنيهًا في التعاملات الصباحية بخسائر 22 جنيهًا. 

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بقلم وليد عبد السلام