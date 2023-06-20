سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالشرقية.. تبدأ من 160 جنيها

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك 2023، حيث يقبل الناس على شراء اللحوم الحمراء وذبح الأضحيات تقربا لله، فيما تهتم الدولة المصرية بطرح كميات تناسب احتياجات المواطنين من اللحوم في المنافذ الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين بالمحافظات، لذا يهتم كثيرون بمعرفة سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالشرقية.

وتستعرض بوابة «الوطن» سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالشرقية قبل عيد الأضحى 2023، خاصة أن مديرية التموين توفر اللحوم السودانية المبردة، وأخرى مجمدة كاللحوم الهندية والبرازيلية.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالشرقية

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، لـ«الوطن»، سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بالشرقية، حيث أشارت إلى وجود 180 منفذا، من بينها سيارات متنقلة تجوب المدن والقرى، لافتة إلى طرح كميات تناسب احتياج وطلب المواطنين على اللحوم الحمراء بسعر يبدأ من 160 جنيها لكيلو.

160 جنيها سعر كيلو اللحمة الحمراء بالشرقية

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى أن الدولة وفرت اللحوم السودانية في منافذ البيع الخاصة بالتموين في المحافظات، بسعر 195 جنيها للكيلو، بينما تسجل أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية 165 و160 جنيها للكيلو.

أماكن بيع اللحمة الحمراء بالشرقية

وأكدت «عبدالرحمن»، أن هناك معارض لبيع اللحوم قائمة في منافذ التموين في عدد من المدن والمراكز، لافتة إلى بدء العمل في معارض أو منافذ التموين الخاصة ببيع اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك في بعض المدن مثل أبو كبير وبلبيس والعاشر من رمضان، إضافة إلى استمرار فتح باقي المنافذ التابعة للتموين خلال الأيام الحالية واستمرار إقامتها لما بعد انتهاء إجازة العيد.