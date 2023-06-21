خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن في 4 محافظات قطع المياه، اليوم الأربعاء، للصيانة لدورية وغسيل المروقات وصيانة المحطات وتطهير الخزانات، وفقا لشركات المياه بالمناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم.

وتهيب شركات المياه بالمناطق المتأثرة بقطع المياه، بتوفير مياه فترة انقطاع المياه خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال التجارية.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة، أماكن قطع المياه اليوم وفقا لبيانات شركات المياه بالمحافظات، كما يلي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، قطع المياه اليوم عن عدة مناطق تابعة لها لمدة 8 ساعات، وحددت موعد قطع المياه اعتبارًا من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، نظرا لأعمال تركيب لوحة مغذيات محطة مياه كفر سليمان.

وأفادت الشركة بأماكن قطع المياه فى طريق المطار، ومنطقة السوالسة والجبالية، والعرايضة، وأم الرضا، بينما تضعف المياه بكفر البطيخ ورأس البر والركابية ومدينة جمصة البلد ومنطقة الوسطاني.

قطع المياه بالإسكندرية اليوم

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، بقطع المياه عن عدة قرى في الساحل الشمالي وبرج العرب ومطروح، وذلك من فجر اليوم الأربعاء، لترحيل خط المياه الرئيسي قطر 1000 ملى المغذي للساحل الشمالي، وستوفر الشركة سيارات وتنكات مياه خاصة بالشركة بالمناطق المذكورة، لحين عودة المياه حيث لم تحدد الشركة موعد عودتها، فقط بعد انتهاء الأعمال.

مواعيد قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب بالمنوفية، قطع المياه عن عدة قرى ومدن في 7 مراكز للصيانة الدورية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات، وهي «تلا والباجور وقويسنا وشبين الكوم وبركة السبع وأشمون ومنوف».

قطع المياه بسوهاج اليوم

وصرحت الشركة بقطع المياه بداية من الساعة 11 يوم الثلاثاء 20 يونية وحتى الساعة 3 فجر اليوم الأربعاء، للصيانة الدورية عن مركز طهطا والقرى التابعة له.