عاجل.. مفاجأة الأهلي ينهي اتفاقه مع خليفة علي معلول

شهدت الساعات الماضية، اتفاقا بين إدارتي النادي الأهلي وإنبي على تفاصيل التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي، لمدة 5 مواسم قادمة، لارتداء القيمص الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مطلع داخل النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن إدارة الأهلي أنهت الاتفاق على ضم محمد حمدي، والبنود الخاصة بانتقاله والتعاقد معه لمدة 5 سنوات، بداية من الموسم الجديد، وتتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول هو من أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لضم الظهير الأيسر للفريق البترولي بداية من الموسم الجديد، لخلافة التونسي علي معلول الذي تراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية.

واختتم المصدر أن الفترة المقبلة، ستشهد الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالصفقة وإنهاء ضم اللاعب للقلعة الحمراء.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق حرس الحدود، المقررة إقامتها الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب الوداد المغربي، يوم 11 يونيو الجاري، بملعب «محمد الخامس» بالدار البيضاء.