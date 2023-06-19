عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم طارق حامد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة على رأس المرشحين للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أمير هشام، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «بلس 90»، المذاع على قناة «النهار» : «هناك أصوات داخل الأهلي تقترح التعاقد مع طارق حامد لاعب ذو خبرات عظيمة ولاعب دولي وكمان هتبقى صفقة مجانية ولاعب محلي».

وأضاف: «الاتجاه الأكبر والأغلبية داخل النادي الأهلي قالو لا بسبب عامل السن و النادي حابب يكون فريق للمستقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025».

كانتي بديل طارق حامد في اتحاد جدة

وكانت العديد من التقارير السعودية، أكدت مؤخرا أن لاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد، بات على أعتاب الرحيل عن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي هذا الصيف، رغم تتويجه مع فريقه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، خاصة مع اقتراب الفريق السعودي الكبير من التعاقد مع نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الفرنسي نجولو كانتي.