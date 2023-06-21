14 ميزة لعملة العشرين جنيها البلاستيكية: يمكن للمكفوفين تمييزها وتقاوم المياه

أعلن البنك المركزي المصري إصدار نسخة جديدة من العملة فئة الـ20 جنيها من مادة البوليمر البلاستيكية، وذلك بعد إصدار العشرة جنيهات العام الماضي.

«الوطن» ترصد لكم أبرز مميزات الـ20 جنيها طبقًا للمعلومات الصادرة من البنك المركزي حولها، كما يلي:

1- لا تلغي الإصدارات السابقة لفئة 20 جنيها.

2- مطبوعة على مادة البوليمر البلاستيكية ويصعب تزويرها.

3- تتميز البوليمر بمقاومتها العالية للاتساخ والرطوبة.

4- لا تتأثر بالمياه والعرق مطلقًا.

5- عمرها أطول من العملة الورقية.

6- تتحمل ظروف التداول المختلفة.

7- يمكن إعادة تدويرها في نهاية صلاحيتها.

8- تم تصميمها بدقة بالغة.

9- تعبر عن الإرادة المصرية في التحول لعصر جديد للدولة تمثل الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة والتراث الإسلامي للدولة.

10- تحتوي على طباعة بارزة لمسجد محمد علي في وجه العملة.

11- يحتوي ظهر العملة على تمثال الملكة كليوبترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة وتمثل الورقة التناغم الذي يجمع بين أصالة الماضي ورقي الحاضر.

12- مقاسها 13.7 سم في 6.9 سم.

13- تعتبر أول ورقة تحتوي على أحدث تكنولوجيا لتمييز قيمة الفئة للمكفوفين وضعاف النظر عن طريق اللمس أعلى يسار العملة.

14- يتم العمل بها فور إصدارها مع التأكيد على استمرار العمل بالـ20 جنيها الورقية القديمة المتداولة حاليًا بالسوق المصرية.