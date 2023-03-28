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الشرطة الفرنسية: 740 ألف شخص يشاركون في الاحتجاجات بأنحاء البلاد

كتب:

أسماء العيسوي
07:19 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
الاحتجاجات في فرنسا- تعبيرية

الاحتجاجات في فرنسا- تعبيرية

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن الشرطة الفرنسية، بأن عدد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات اليوم، بلغ 740 ألفا في أنحاء فرنسا. 

أعداد المتظاهرين في باريس اليوم 

وقالت الشرطة الفرنسية إن عدد المتظاهرين في باريس اليوم وصل إلى 93 ألفا، مشيرة إلى أنه تم توقيف 22 متظاهرا في العاصمة، في حين قالت النقابات إن عدد المحتجين بلغ 450 ألفا. 

اشتباكات ومواجهات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين 

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز والهراوات لتفريق المحتجين في باريس، وقالت الشرطة الفرنسية إن محتجون أشعلوا حرائق في العاصمة «باريس» ومدينة «بوردو» خلال التظاهرات على قانون التقاعد، لافتة إلى وقوع اشتباكات ومواجهات بين عناصرها والمتظاهرين.  

 

 

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بقلم أسماء العيسوي