عاجل.. تحرك مفاجئ للأهلي يحسم مصير حسين الشحات

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أنباء سارة في ملف تجديد عقد حسين الشحات، إذ ينتهي تعاقد اللاعب مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر، لـ«الوطن سبورت»، إن النادي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع حسين الشحات خلال الساعات الماضية، بعدما وافق الأهلي على زيادة راتب اللاعب ليوازي رواتب لاعبي الفئة الأولى، فضلا عن الموافقة على استثنائه من بند نسبة المشاركة.

وأوضح المصدر أنه جرى الاتفاق مع حسين الشحات على تقاضي 14 مليون جنيه في الموسم الواحد، في عقد يستمر لمدة 3 سنوات مقبلة، مع استثنائه من بند نسبة المشاركة في العقد الجديد.

وتأتي موافقة الأهلي على زيادة راتب الشحات واستثنائه من بند نسبة المشاركة في ظل تلقيه عروضا قوية خلال الفترة الماضية يتقاضى خلالها أضعاف الراتب المعروض من إدارة القلعة الحمراء.

حسين الشحات يشارك في تدريبات الأهلي الجماعيةوشارك حسين الشحات في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم، بعد انتهاء معسكر منتخب مصر، وحرص الشحات على اصطحاب أولاده خلال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء المقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل، على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.