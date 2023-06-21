اشتباك في سجن النساء يوقع 41 قتيلا بهندوراس

أعلنت الشرطة أن اشتباكا بين عصابات متناحرة خلف 41 قتيلا على الاقل الثلاثاء في سجن للنساء قرب العاصمة الهندوراسية.

وصرح المتحدث باسم الشرطة أدجاردو باراهونا لـ«وكالة فرانس برس» أن 41 شخصا قُتلوا على الأقل في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة تيغوسيغالبا.

25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء

وبحسب وكالة «رويترز»، اكتشفت السلطات الهندوراسية 25 جثة محترقة في سجن سينترو فمينينو دي أدابتاسيون سوشيال للنساء، بحسب المتحدث باسم مكتب المدعي العام، وذلك أمس الثلاثاء بعد تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن.

وأفاد المتحدث يوري مورا بأن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في ظل تقارير وسائل الإعلام المحلية عن اندلاع أعمال شغب في السجن الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من العاصمة تيجوسيجالبا.

تعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون

وتعاني هندوراس من تاريخ حافل بالحوادث القاتلة في السجون، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 سجينا في معركة عصابات في سجن في عام 2019، ومقتل أكثر من 350 شخصًا في حريق في عام 2012.