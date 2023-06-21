«تعليم ملوي» بالمنيا تطلق مبادرة مجموعات الدعم المدرسي

عقدت إدارة ملوي التعليمية بالمنيا، اجتماعا لمناقشة استعدادات المدارس لامتحانات الدورالثاني، وتنفيذ مبادرتي إصلاح الأثاث، ومجموعات الدعم المدرسي، للحد من الدروس الخصوصية، ورفع الضغوط المادية من على كاهل أولياء الأمور.

حضر الاجتماع الدكتور بهاء حسن مدير إدارة مركز ملوى التعليمية، وعبد الباقي إبراهيم مدير المتابعة، وإمام ذكي مدير التعليم الإعدادي.

استعدادات المدارس لامتحانات الدورالثاني

وخلال الاجتماع تقرر أن يُكلف مدير كل مدرسة من يراه مناسبا، وليس لديه أي موانع بوضع امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2023، مع إرسال صورة معتمدة من التكليفات للتعليم الإعدادي لتسليمها للتوجيهات، والتواصل مع التوجية المختص لكل مادة لمعرفة مواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة طلاب الدمج، وأن يكون مدير المدرسة مسؤول عن طباعة الإمتحانات وسريتها، والتواصل مع مدير المرحلة الإعدادية في حالة حدوث مشكلة تخص الامتحانات والطلاب.

وناقش الاجتماع مبادرة «إصلاح الأثاث»، والتي تهدف إلى إصلاح أكبر عدد من التخوت بمعاونة معلم المجال الصناعي، ومسئول الصيانة بالمدرسة والعمال، وإرسال صور الإصلاح للتوثيق.

وناقش الاجتماع مبادرة تأسيس القراءة والكتابة، من خلال فتح المدارس للطلاب الضعاف إملائيا، لرفع مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة، ودمجهم مع أقرانهم في الفصل والصف.

مبادرة مجموعات الدعم المدرسي

وناقش الاجتماع، تنفيذ مبادرة مجموعات الدعم المدرسي التي نادى بها وزير التربية والتعليم، للحد من الدروس الخصوصية ورفع الضغوط المادية من على كاهل أولياء الأمور، وعلى المدرسة نشر إعلان داخل المدارس بعمل هذه المجموعات والتركيز على نجاحها.