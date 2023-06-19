محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوي الفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024.

الحد الأدني للقبول بفصول الخدمات

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إنه تم تحديد مجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة حد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 درجات حد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي.

قبول الناجحين بالتعليم الثانوي الفني

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة «صناعي - تجاري - زراعي - فندقي - مزدوج».

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، بلغ 91247 طالبا، حضر منهم 87905 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 65309 طلاب، بنسبة نجاح 74.29%.