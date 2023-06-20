يهتم كثير من المواطنين بمعرفة سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنيا، خاصة أنها تُطرح في منافذ محاربة الغلاء التي أطلقتها محافظة المنيا بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم، وبالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري في عدة مناطق، ويتم النحر والتشفية والتعبئة تحت إشراف مديرية الطب البيطري حيث يتم التأكد من أن اللحوم المعروضه خالية من أي أمراض.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنيا

وعن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنيا، قال المهندس هشام فايز رئيس مركز مطاي، إنه في مطلع شهر يونيو الجاري، جرى افتتاح 12 منفذاً لعرض وبيع اللحوم بسعر 260 جنيهاً للكيلوجرام في مدينة مطاي وقرة حلوو، وبردنوها، وأبوان، وأبو عزيز، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من الوحدة المحلية والطب البيطري.

وأكد «فايز»، أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم.

وفي أقصي جنوب محافظة المنيا وتحديدا مركز ديرمواس، أعلنت الوحدة المحلية توافر 7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 260 جنيها للكيلوجرام، بواقع منفذ في الوحدات القروية الخمس، إضافة إلى منفذين في المدينة.

3 منافذ لبيع اللحوم في مركزي المنيا وبني مزار

ويبلغ سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين وأماكن بيعها بمحافظة المنيا، في قرى صفط الخمار بمركز المنيا، وأبو جرج والقيس في مركز بني مزار، 260 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة محاربة الغلاء والتخفيف عن المواطنين.

وفي مركز سمالوط يوجد 5 منافذ منها 2 في المدينة و3 في قري إسطال ومنقطين وبني غني وجميعها تطرح الكيلو بسعر 260 جنيها.