«تموين المنوفية»: ضبط لحوم وسلع غذائية فاسدة في الأسواق

قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، إنه جرى تكثيف الحملات التموينية في المراكز والمدن على مستوى المحافظة، استعدادا لعيد الأضحى، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والسلع الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات تموينية مكثفة في محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية تشمل المدن والقرى على مستوى المحافظة، إذ يجرى التشديد على متابعة اللحوم والأسماك المجمدة والبلدية، موضحا أن الحملات تجرى بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بحيث تكون حملات مكبرة لضبط الأسواق بشكل كامل.

تحرير 250 مخالفة تموينية في المنوفية

وتابع، أن الحملات اليومية نجحت في تحرير أكثر من 250 مخالفة تموينية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات التي يتم الإمساك بها في الحملات، مشيرا إلى أنه يجرى تكثيف الحملات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات محافظ المنوفية.