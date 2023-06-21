«أوس أوس» يحيي ذكرى وفاة نجله «علي» بكلمات مؤثرة: وحشتني

أحيا الفنان الكوميدي محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس» الذكرى الأولى لرحيل طفله علي والذي وافته المنية 21 يونيو الماضي بشكل مفاجئ أثناء نومه، وذلك بمنشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اللهم إنا رضينا بما كتبت لنا فاكتبنا مع الصابرين وبشرنا بما وعدتنا

ونشر أوس أوس صورة لقبر نجله وعلق «6/21 الذكرى السنويه لابنى (على)واحشتينى واشوفك على خير ياحبيبى»، ودعا «أوس أوس» لأبنه علي قائلًا: «يا رب أنت خلقته وأنت أخذته إلى جوارك، صفحته بيضاء نقية لم يفقه من الدنيا شيء واجعله شفيعاً لنا.. اللهم اربط على قلوبنا وارزقنا الصبر وعوضنا خيرا..اللهم إنا رضينا بما كتبت لنا، فاكتبنا مع الصابرين وبشرنا بما وعدتنا، واجبرنا بلطفك يا كريم».

وتوفي علي نجل الفنان أوس أوس بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ3 شهور، حيث فوجئوا بوفاته أثناء نومه، بشكل طبيعي، حسبما أعلنت أسرته وقتها مما تسبب في صدمة كبيرة لأوس أوس وزوجته.