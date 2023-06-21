وول ستريت جورنال: ارتفاع حاد بأعداد المشردين في المدن الأمريكية

ارتفع عدد الأشخاص المشردين الذين تم إحصاؤهم في الشوارع والملاجئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل حاد خلال هذا العام، وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

زيادات أكثر حدة مما كانت عليه في السنوات الأخيرة

وأظهر التقرير الأمريكي زيادات أكثر حدة مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مع انتهاء إجراءات الحماية خلال فترة وباء كورونا، وارتفاع تكاليف الإسكان.

واستعرضت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بيانات من 150 كيانا تحصي الأشخاص بدون مأوى في مناطق تتراوح من مدن إلى ولايات بأكملها.

وأبلغ في أكثر من 100 مكان عن زيادات في الأعداد أوائل عام 2023 مقارنة بعام 2022، وسجلت زيادات كبيرة في مدن منها شيكاغو وميامي وبوسطن وفينيكس.

وتشير هذه الزيادات إلى ما يقوله المدافعون عن المشردين، وهو أنها تأتي بسبب ارتفاع تكاليف الإسكان ونهاية إجراءات الحماية المؤقتة خلال فترة الوباء، مثل وقف عمليات الإخلاء.

من جانبها قالت شانون إيسوم، الرئيسة التنفيذية لمجلس المأوى المجتمعي: «لقد زاد التشرد وهناك المزيد من زعزعة الاستقرار»، حيث أبلغت عن زيادة عدد المشردين بنسبة 22٪ في منطقة كولومبوس بولاية أوهايو، ووجد الإحصاء السنوي الذي أجري في 25 يناير الماضي أن هناك 2337 شخصا بلا مأوى.

400 منظمة أمريكية تقدم إحصاءات سنوية

وتقوم نحو 400 منظمة أمريكية بإحصاءات سنوية، لكنها أولية أيضا وتتأثر بعدة عوامل، ومنها حالة الطقس التي تؤثر على عدد المشردين، لكن النتائج تعتمد على نطاق واسع لتقييم الاتجاهات وحشد الموارد.

وتلقت الصحيفة بيانات حول 67 منطقة من أصل 100 بها أعلى عدد من المشردين العام الماضي، إلى جانب العديد من الأماكن الأخرى.

وتظهر البيانات الأولية أن 48 من تلك المناطق الـ 67 أبلغ فيها عن زيادة هذا العام، مع زيادة بنسبة 9% عن أرقام الوزارة المنشورة لتلك الأماكن في عام 2022، وبنسبة 13% في عام 2020.

وقدرت الوزارة الأمريكية أن هناك ما يقرب من 582 ألف و500 شخص يعانون من التشرد العام الماضي، بزيادة أقل من نقطة مئوية عن عام 2020.