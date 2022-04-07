«حماية الأطفال والكبار بلا مأوى» يتدخل لإنقاذ مشردين بالمنيا والجيزة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بالتعامل مع بلاغات واردة للوزارة في عدد من المحافظات.

إنقاذ طفل 4 سنوات بالمنيا

وتحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى بمحافظة المنيا لإنقاذ الطفل «ا.ك.ر» 4 سنوات، وتبين من دراسة حالته أن الطفل في حالة يرثى لها، واتخذ اللازم لتهدئة الطفل وإجراء التدخلات اللازمة، كما أنّ الطفل لا يعلم شيئًا عن أسرته، وجرى التنسيق مع وزارة الداخلية والصحة واتخاذ كل الإجراءات القانونية وإيداع الابن بدار التربية للبنين في المنيا.

كما قام الفريق بإنقاذ الطفل «م.ح.أ»، 17 عامًا، وهو من محافظة المنيا، وتبين من خلال دراسة حالته، أنّ الطفل كان يتناول بعض العقاقير في الشارع، وتم التنسيق مع الإسعاف، ونقل إلى مركز السموم بمستشفى المنيا وبعد فحص الحالة من قبل الأطباء، أفادوا بأن الحالة يجب نقلها لمركز سموم مستشفى المنيا الجامعي وأجريت التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وفي تلك الأثناء وجد الفريق منشورًا على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة المنيا ضم صورة لابن متغيب من المنزل تم التواصل مع الأرقام المذكورة في المنشور، حيث وجد أنها والدة الطفل والتي أفادت بأن الابن من ذوي الإعاقة خرج من المنزل وفي النهاية قام الفريق بتسليم الابن للأم والتعهد بحسن تربيته.

إيداع مريضة مستشفى الطب النفسي بالمنيا

ووصل الفريق إلى المواطنة «م.ع»، 58 سنة وتبين من خلال دراسة الحالة أنها موجودة بجوار مسجد الفولي في المنيا ثم انتقلت الحالة من مكانها أكثر من مرة وتم التعامل معها أكثر من مرة في محاولة للوصول لأي معلومات عن أسرتها.

وبالتنسيق مع محافظة المنيا ومديرية الشؤون الصحية، واتخذت الإجراءات القانونية وإيداعها بمستشفى الطب النفسي بصورة مؤقتة، ثم الذهاب إلى مستشفى الجامعة لإجراء تحاليل صورة دم كاملة وأشعة؛ للاطمئنان على الحالة وكذلك الذهاب لمستشفى الحميات بالمنيا لسحب مسحة كورونا ويقوم الفريق بمتابعة الحالة بمستشفى الطب النفسي.

تسليم طفل لأسرته في محافظة الجيزة

وقام فريق وحدة جنوب الجيزة بإنقاذ الطفل «م.خ»، 12عاما، حيث كان الطفل متواجدا بمنطقة مزلقان العرب وتم التواصل مع أسرته وبعد إجراء جلسات متكررة تم تسليم الابن لأسرته والتعهد بحسن التربية.

كما أنقذ المواطنة «ف.ع»، 63 عاما من خلال تحقيق دمج أسري لها بعد محاولات مع الأسرة بإقناعها بضرورة تواجد الحالة وبالفعل تم تسليم الحالة للأسرة وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة الحالة داخل الأسرة والاطمئنان عليها.

وأنقذ فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالشرقية الطفل «ا.م»، 14عاما من مركز فاقوس وتبين من خلال دراسة حالته أن الطفل يعاني من الإهمال الأسري وسوء معاملة الابن ويقوم بمسح السيارات والتسول وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إيداع الابن بدار التربية للبنين بالشرقية، وفي نفس الإطار قام الفريق بإنقاذ الطفل «ح.ش»، 9 سنوات متواجد بمنطقة الطالبية وتبين من خلال دراسة حالته أن الطفل يعاني من سوء معاملة الأب وعدم توفير الرعاية فهرب من منزله بسبب قسوة الأب وشقيقته الكبرى وجاء إلى الزقازيق ويقيم بمسجد بجوار محطة القطار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداعه بدار التربية للبنين بالشرقية.

كما أنقذ فريق وحدة شمال القاهرة الفتاة «ش.ع»، 27 عاما متواجدة بعين شمس تم التنسيق والتحويل لجمعية الأكمل لتوفير عمل مع الإقامة بمشروع تدريب وتشغيل المرأة بالجمعية، كما أنقذ فريق وحدة شمال القاهرة المواطن «ح.م»، 60 عاما وإيداعه بمؤسسة عقيلة السماع بحلوان بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.