تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية اليوم

وجّهت الإدارة العامة للمرور، حملات على الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية والقضاء على الكثافات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم، كما تستعين الإدارة العامة للمرور بالأوناش، لإزالة أي أعطال وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

الحركة المرورية

وعن الحركة المرورية صباح اليوم الأربعاء، ظهرت كثافات مرورية متحركة على أغلب الطرق وسيولة مرورية في طرق أخري، حيث ظهرت كثافات متحركة في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وكثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس.

وفى محور 26 يوليو في الاتجاهين، ظهرت كثافات متحركة، وكذلك في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وعلى الطريق الدائري، ومنطقة العباسية وروكسي ومحور صفط اللبن في الاتجاهين، ومنطقة الزمالك ومنطقة وسط البلد، وكذلك في نفق الأزهر.

وفي شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا الى مناطق بولاق وإمبابة وكذلك شارع فيصل، ظهرت كثافات مرورية متحركة.