قرار نهائي في الأهلي بشأن رحيل محمد الشناوي حسمت إدارة الكرة داخل النادي الأهلي، مصير ملف رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال مصدر داخل شركة الكرة في الأهلي لـ«الوطن سبورت» إن محمد الشناوي أغلق ملف رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل نهائي.

وأضاف أن مسؤولو الأهلي وعدوا محمد الشناوي بزيادة في راتبه ليحصل إلى 17 مليون جنيه راتب في الموسم بدلا من الحصول على 12 مليون.

وأوضح المصدر خلال تصريحاته أنه سيتم زيادة راتب محمد الشناوي تقديرًا لنسب مشاركات الحارس في المباريات وحصد البطولات فضلا عن رفضه عروض تتخطى أضعاف ما يحصل عليه في الأهلي طوال السنوات الأخيرة الماضية.

وتلقى محمد الشناوي عروض خليجية مغرية خلال السنوات الماضية أخرها من الدوري السعودي والقطري، إلا أن إدارة النادي رفضت رحيل الحارس في نفس الوقت.

الشناوي يتحدث عن غيابه في ذهاب نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي

في سياق أخر، تحدث محمد الشناوي عن كواليس غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي فاز بها الأهلي على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

وقال «الشناوي» في تصريحات عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «كنت على جاهزا، واستبعادي كان قرار فني بحت من جانب مدرب الفريق مارسيل كولر، خاصة أنني عدت للتدريبات بعد التعافي من الإصابة قبل تلك المواجهة بـ3 أيام فقط، وكان المدرب يرفض أن يغامر بي، وفضل الاستعانة بي في لقاء الإياب».