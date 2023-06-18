عاجل .. محمد الشناوي يبلغ الأهلي بقراره النهائي بشأن مصيره مع الفريق «خاص»

حسم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بعد العروض الخليجية التي انهالت على قائد القلعة الحمراء مؤخرا.

محمد الشناوي يغلق ملف رحيله عن القلعة الحمراءوعلم «الوطن سبورت» أن محمد الشناوي أغلق ملف رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الحالية، واستقر على البقاء في صفوف القلعة الحمراء، بعد الاتفاق على ترضيته ماليا.

واتفق جهاز الكرة بالنادي الأهلي مع الشناوي على الاستمرار في صفوف النادي الأهلي، مع تقديره ماديا، وهو ما وافق عليه حارس القلعة الحمراء رغم العروض السعودي التي تلقاها اللاعب مؤخرا.

وتلقى محمد الشناوي عرضا مغريا من نادي النصر السعودي، في موسم الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه تمسك بالاستمرار في الأهلي، قبل أن يتلقى عدة عروض أخرى في فترة الانتقالات الجارية من السعودية، لتقرر إدارة القلعة الحمراء ترضيته ماديا، للاستمرار في حراسة عرين الفريق.

محمد الشناوي يتواجد مع منتخب مصر ويتواجد محمد الشناوي في صفوف منتخب مصر، الذي يستعد لمواجهة منتخب جنوب السودان وديا، في الثامنة مساء اليوم الأحد، قبل الانضمام لمران النادي الأهلي غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.