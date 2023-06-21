قررت سلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، لليوم الثاني على التوالي، نظرا إلى سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سرعة الرياح لا ينبغي أن تتجاوز 7 عقدة

وأشار الطيب، إلى أن سوء الظروف الجوية اليوم وأمس، تسبب في إلغاء رحلات البالون الطائر، إذ يعتمد البالون في تحليقه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، وسرعة الرياح التي لا ينبغي أن تتجاوز الـ7 عقدة، حتى لا تضطر الرحلات إلى العبور إلى شرق النيل بالأقصر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تلغى الرحلات أيضا غدا.

وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون يحلق يوميا من المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، إذ تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا، ويستمتع السائحون خلال 35 دقيقة هي مدة الرحلة الواحدة، بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية مثل معبد حتشبسوت وهابو ووادي الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم ودير المدينة وتمثالي ممنون وغيرها من المناظر الطبيعية.

البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر، على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم وجود أي مواقع استراتيجية أو بحار تهدد سلامة الطيران.