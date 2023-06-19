برنامج «فرصة» يسلم 40 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» في الأقصر

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عن تسليم 40 مشروعا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وذلك بالتعاون مع جمعية معا للتنمية بمحافظة الأقصر، مركز البياضية، قرية الحبيل، حيث شملت المشروعات 65 جوز بط مولار وزن 350 لـ400 جرام، 430 كيلو علف، 5 سقايه، 5 علافة، 4 أجولة نشارة، بالإضافة إلى عدد من الأدوية.

تسليم 40 مشروعا لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»

وأشار برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه تم تدريب جميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، قبل استلام المشروع على رعاية القطيع وكيفية تصنيع الأعلاف البديلة.

وأكد «فرصة»، عبر الصفحة الرسمية له، أنه ستكون هناك متابعة دورية لمدة سنة لتقديم الدعم والمساعدة، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري للوصول لأفضل نتائج بالمشروع والمساعدة في التسويق.

متابعة دورية لمدة سنة لتقديم الدعم والمساعدة

يذكر أن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، يستثمر في الأفراد المستهدفين وهم مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشري، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.