«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن دور المرأة في تغيير المسار خلال 30 يونيو

عرض برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، المُذاع على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من رؤساء الشركات الإيطالية، بعنوان «السيسي: نسعى لبناء قدراتنا في الصناعات الأكثر تطورا»، وآخر يبرز دور المراة في تغيير مسار التاريخ خلال ثورة 30 يونيو، بعنوان «الطرق إلى الوطن.. صوت المرأة يسقط مرشد ويبني أمة».

ارتفاع حجم التبادل التجاري

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ مصر تُعيد منذ عام 2014 هندسة العلاقات الخارجية سواء من الناحية الاقتصادية أو غيرها، مشيرا إلى أنّ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها الدوليين، إذ تجاوز 15 مليار دولار و250 مليون خلال عام 2021.

الاستغلال الأمثل للشركات الإيطالية

وأضاف رفعت، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الاستغلال الأمثل للشركات الإيطالية سالفة الذكر، موضحا أنّ مصر لم تعد تحصر ملف التعدين والطاقة في شركة واحدة، كما أنّ زيادة مستوى التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في صعود، بنسبة 250% زيادة في عدد السياح الإيطاليين الزائرين لمصر خلال شهري يناير وفبراير الماضي مقارنة بهذين الشهرين عام 2022.