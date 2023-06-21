كم يوما باقية على موعد وقفة عرفات 2023 في مصر؟

6 أيام تفصلنا عن موعد وقفة عرفات 2023 في مصر، وترغب شريحة كبيرة من المسليمن الذين لم يصومون العشرة الأول من ذي الحجة، بصيام يوم وقفة عرفات، نظرا لأنها أحد الطقوس المحببة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وفيه يقف ملايين الحجيج على جبل عرفة لأداء فريضة الحج الأعظم، يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بالمغفرة.

موعد وقفة عرفات 2023 في مصر

وفقًا لتلك الحسابات الفلكية، فإنّ وقفة عرفات 2023 في مصر فلكيا، ستكون الثلاثاء الموافق 27-6-2023، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى لعام 1444 فلكيا يوم الأربعاء 28-6-2023.

فضل صيام العشرة الأوائل من ذي الحجة

وكانت أمانة الفتاوى الإلكترونية التابعة لدار الإفتاء المصرية، ردت عبر صفححتها على فيس بوك، على تساؤلات المسلمين بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أنّ حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة».

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

صلاة العيد في المنصورة 6.18.

صلاة العيد في الزقازيق 6.19.

صلاة العيد في الإسكندرية 6.24.

صلاة العيد في بورسعيد 6.14.

صلاة العيد في السويس 6.16.

صلاة العيد في العريش 6.08 .

صلاة العيد في القاهرة 6.21 دقيقة.

صلاة العيد في الجيزة 6.22 دقيقة.

صلاة العيد في شرم الشيخ 6.14.

صلاة العيد في دمنهور 6.22 .

صلاة العيد في طنطا 6.20.

صلاة العيد في الطور 6.16.

صلاة العيد في سانت كاترين 6.14.

صلاة العيد في طابا 6.08.

صلاة العيد في بنها6.21.

صلاة العيد في شبين الكوم6.21.

صلاة العيد في كفر الشيخ 6.20.

صلاة العيد في الفيوم 6.25.

صلاة العيد في بني سويف 6.24.

صلاة العيد في المنيا 6.28.

صلاة العيد في أسيوط 6.28.

صلاة العيد في سوهاج 6.28.

صلاة العيد في قنا 6.24.

صلاة العيد في أسوان 6.28.

صلاة العيد في أبوسمبل 6.37.

صلاة العيد في مرسى مطروح 6.34.

صلاة العيد في السلوم 6.42

صلاة العيد في نويبع 6.10.

صلاة العيد في حلايب 6.17.

صلاة العيد في شلاتين 6.19.

صلاة العيد في الغردقة 6.18.

صلاة العيد في الخارجة 6.36.

صلاة العيد في الإسماعيلية 6.16.

صلاة العيد في دمياط 6.16.