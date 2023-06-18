رئيس «صناعة البترول»: التعدين قادر على قيادة التنمية الشاملة بمصر

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كويل لمرافق الطاقة، إنَّ إنفاق القائمين على النشاط التعديني رؤوس أموال كبيرة من أجل الاستخراج، فيما يتم توظيف أعداد كبيرة من العاملين والفنيين والخبراء للقيام بجميع عمليات الاستخراج المركبة.

أبو بكر: نشاط التعدين يتسبب في عمليات تعمير متعددة

وأضاف «أبو بكر» خلال حواره ببرنامج «أوراق اقتصادية» على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أنَّ نشاط التعدين يتسبب في عمليات تعمير متعددة في المناطق التي يتم فيها البحث والاستكشاف والاستخراج وإن كان بشكل غير مباشر.

استخراج المعادن يؤدى إلى نشأة مجتمعات عمرانية جديدة

تابع رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن استخراج الثروات الطبيعية والتعدين يؤدى إلى نشأة مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير أساليب إنتاج وتصنيع جديدة مرتبطة بالتعدين، وتحقق لنفسها قابلية الاستمرار والتطور.

وأشار إلى كثافة الصناعات التي تقوم على المواد التعدينية وخلقها فرصا متعددة للاقتصاد المصري، قائلاً «تخلق فرص بين صناعات تحويلية وسيطة بمراحلها المتعددة وذلك لتحويل الخام الى مواد قابلة للتصنيع، وإلى صناعات لتحويل هذه مدخلات الانتاج المصنعة الى سلع نهائية».

أضاف «أبو بكر»، «التعدين بصناعاته عالية القيمة المضافة يمثل محركا قويا للتنمية الشاملة ذو قدرات على خلق عدد كبير من الوظائف»، موضحا أن المواد التعدينية تعد مدخلات صناعة تقوم عليها العديد من الصناعات المختلفة، مثل الحجر الجيري الذي يدخل في صناعات متعددة وكثيفة يمكن أن تزيد منتجاتها النهائية عن 3 آلاف منتج نهائي.