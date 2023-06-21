فتح باب التقديم للمنحة الثانية من مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين

أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من مبادرة الجامعة لدعم الباحثين «call 2»، اعتبارا من 15 سبتمبر حتى 31 أكتوبر، مشيرا إلى أنه جرى فتح هذه المرحلة نظرا للنجاح غير المسبوق الذي حققته نتائج المبادرة الأولى، والتي قدم خلالها الباحثون مجموعة من الأبحاث العلمية التطبيقية التي تدعم المجتمع البحثي بالإسكندرية وترتبط بالصناعة.

زيادة الميزانية

وأشار خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه جرى زيادة ميزانية دعم المبادرة إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، وذلك بغية إبراز النتائج البحثية المتميزة ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق مكافأة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا، فضلاً عن تحسين المستوى البحثي للباحثين وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم الصينية مركز تعليم اللغة، و مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية و الجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة، واتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، وكلية ترى فوكس بدولة كندا، وبروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وفندق ريجال هايتس وفندق كريستال إن العلمين.