باحث اقتصادي يكشف تفاصيل طرح عملة جديدة فئة «عشرين جنيه»

قال محمد الدعدع، الباحث الاقتصادي إن البنك المركزي أعلن طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، في 4500 فرع بنك على مستوى الجمهورية، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة، دون أي تغيير، وذلك في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري.

عملة العشرين جنيهًا الجديدة تتمز بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري

وأضاف الباحث الاقتصادي، في مداخلة هاتفيه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « TeN» أن عملة العشرين جنيهًا الجديدة تتميز بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

عملة العشرين جنيه البلاستيكية الجديدة تساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد

وأكد الباحث الاقتصادي، أن عملة العشرين جنيه البلاستيكية الجديدة تساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمير التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.