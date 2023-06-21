حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية.. «الإفتاء» توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم اشتراك غير المسلم في أضحية الإبل والأبقار في عيد الأضحى عملا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليه السلام، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قيل: ما لنا منها؟ قال: بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قيل: فالصوف؟ قال: بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية

وقالت الإفتاء إنه يجوز لغير المسلم أن يشترك مع المسلم في أضحية الإبل والبقر، وذلك لأن الأضحية يجوز الاشتراك فيها بنية مختلفة كأن يريد بعضهم القربة أو يريد بعضهم اللحم، ولو كان غير مسلم، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، مضيفة أن الأضحية هي سنة حسنة اختلف العلماء في كونها واجبة على الأغنياء أو مستحبة لهم.

المستفيدين من الأضحية

وأشارت الإفتاء إلى أن الأضحية بشاةٍ تكفي عن الشخص أو عن أسرة يعولها، والبقرة أو الناقة تكفي عن سبعة أشخاص، وذلك عملا بالحديث الشريف الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة».