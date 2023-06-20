خطوات طلب الأضحية من منصة إحسان السعودية

يتابع الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، خطوات طلب الأضحية من منصة إحسان، وهي منصة وطنية سعودية للعمل الأهلي، تقوم بتطوير الطرق التقنية واستثمار بيانات الذكاء الاصطناعي بهدف تنمية المجتمع، وتتيح للراغبين الإنابة عنهم في ذبح الأضحية وتوزيعها على المحتاجين.

وفيما يلي، يعرض «الوطن» خطوات طلب الأضحية من منصة إحسان، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2023.

خطوات طلب الأضحية من منصة إحسان

ويمكن طلب الأضحية من منصة إحسان من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على المنصة الإلكترونية إحسان، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- تسجيل دخول كمستخدم على الموقع

- الضغط على «برامجنا» ثم اختيار الأضاحي.

- ادخل البيانات المطلوبة، ثم الضغط على متابعة.

- قم بتسجيل رقم الهاتف.

- تحديد وسيلة الدفع المناسبة للمتقدم.

- أخيرًا الضغط على تأكيد الطلب، وسيظهر للمستخدم رقم يحتفظ به حتى يمكن الاستعلام عن موقف الأضحية، مع العلم أن سعر الأضحية هي 720 ريالا سعوديا للخروف.

شروط طلب الأضحية من منصة إحسان

ووضعت المنصة مجموعة من الاشتراطات حتى تتمكن من طلب الأضحية، وهي كالتالي:

- ضرورة تسديد قيمة الرسوم المالية للأضحية في الوقت المحدد لضمان توزيعها على المحتاجين.

- الحضور يوم ذبح الأضحية في الوقت والمكان المحدد.

- يمنع تماما اختيار الأضحية التي بها أذى أو ضغينة.

خطوات الاستعلام عن الأضحية عبر منصة إحسان

ويمكن الاستعلام عن الطلب بموعد الحضور لذبح الأضحية عبر منصة إحسان، وذلك من خلال الآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي لمنصة إحسان.

- الضغط على اختيار «برامجنا» ثم اختيار «الأضاحي».

- قم بادخال رقم الطلب، بالإضافة إلى تسجيل رقم الهاتف المسجل مسبقًا.

- الضغط على علامة الاستعلام، وستظهر البيانات الكاملة.