هل يجوز توزيع الأضحية كاملة؟.. «الإفتاء» تجيب 

يحل عيد الأضحى المبارك 2023 بعد أيام قليلة، ويحرص كثير من المسلمين على نحر الذبائح كونها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يتساءل البعض عن هل يجوز توزيع الأضحية كاملة؟، وذلك حتى لا يقعون في أي أخطاء قد تهدر من قيمة الثواب.

هل يجوز توزيع الأضحية كاملة؟

وأجابت دار الإفتاء عن تساؤل هل يجوز توزيع الأضحية كاملة؟، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث أوضحت أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.

تقسيم الأضحية

وأشارت الدار إلى أن للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.