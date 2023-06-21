«الشباب والرياضة» بالبحيرة تستعد لتدشين مبادرة «لبسك لغيرك عيد»

تواصل مديرية الشباب والرياضة في البحيرة، إدارة الفتاة والمرأة وبمشاركة أندية التطوع والجوالة، متابعة مراحل التجميع والفرز، استعدادا لتدشين مبادرة يوم الخير «لبسك لغيرك عيد»، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب بمختلف المدن والمراكز.

تدشين مبادرة «لبسك لغيرك عيد» في البحيرة

تأتي مبادرة «لبسك لغيرك عيد» بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار تضافر جهود الدولة ووزارة الشباب والرياضة.

وتسعى مديرية الشباب والرياضة في البحيرة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، من خلال جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لجميع شرائح المجتمع.

تجهيز وتجميع الملابس في مراكز شباب البحيرة

وأعلن الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة في البحيرة، تجهيز وتجميع الملابس لأندية الفتاة والتطوع في مبادرة الخير، استعدادا لتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى، وذلك بمراكز شباب مدينه رشيد وكفر الدوار وعمر مكرم ببدر.