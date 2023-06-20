إنقاذ طفل ابتلع قطعة «سوداني» وصلت للرئة في البحيرة

تمكن أطباء قسم الأطفال بمستشفى شبراخيت المركزي بمحافظة البحيرة، من إنقاذ حياة طفل صغير، إذ وصل إلى المستشفى يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس، ويحتاج لجهاز تنفس صناعي.

إنقاذ طفل في البحيرة

على الفور شخص الدكتور توفيق شلتوت، الحالة بعد أخذ التاريخ المرضي من الأهل، إذ وجد شيئا غير طبيعي من خلال الفحص الإكلينيكي للطفل، وكان الطفل على جهاز تنفس صناعي، وجرى اكتشاف جسم غريب برئته.

وجرى التنسيق وتحويل الطفل لعمل المنظار، واستخرج الجسم الغريب، تبين أنه قطعة سوداني، وفصل الطفل من جهاز التنفس الصناعي، وبعد ذلك خرج الطفل من المستشفى لتحسن حالته.

جاء ذلك تحت إشراف الفريق الطبي، المكون من الدكتورة إيمان عشيش رئيس قسم الأطفال، والدكتورة هبه خليل، والدكتور محمد نصر.

وكيل صحة البحيرة يشكر الفريق الطبي

أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك على سرعة إجراء الإنقاذ للطفل.

وأكد وكيل صحة البحيرة، أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية، لتقديم خدمات طبية متميزة.

وأعرب «جميعة» عن خالص شكره وتقديره لمدير المستشفي الدكتور محمود بدوى وللفريق الطبى على فطنة وحسن تعامل الأطباء مع تلك الحالات الحرجة، موجها الشكر إلى فريق التمريض تقديرا لمجهوداتهم ودورهم الكبير، في تقديم خدمة طبية ذات جودة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كل العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة.