الحالة المرورية اليوم.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر وسيولة بالكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية، اليوم.

كثافات مرورية بكوبري أكتوبر في اتجاه ميدان وشارع رمسيس

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية في اتجاه ميدان وشارع رمسيس حتى نصل إلى غمرة، كما شهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، كثافات مرورية، مقابل سيولة مرورية بشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، حتى منطقة الزاوية الحمراء، وهناك كثافات نسبية بدايًة من الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية.

الكورنيش إلى المظلات يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة

وظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، بطريق الكورنيش حتى المظلات، مقابل سيولة مرورية في الطريق المتجه للمؤسسة، وكثافات بسيطة بمنطقة المظلات، أما شارع الهرم بالجيزة فشهد كثافات مرورية، تزيد مع ساعات الذروة، ويشهد باقي شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات سببها غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.