عاجل.. مفاجأة عيد الأضحى في 6 دول يخالف السعودية.. بينهم دولة عربية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي اعتاد المسلمون الاحتفال به طبقا لرؤية السعودية هلال شهر ذي الحجة لارتباط الحدث بفريضة الحج، لكن هناك 6 دول خالفت ذلك.

المحكمة العليا السعودية تعلن رؤية هلال ذي الحجة

من جهتها أعلنت المحكمة العليا السعودية، الأحد الماضي، مواعيد الوقوف بجبل عرفة وعيد الأضحى، وفقا لرؤية دائرة الأهلة.

وقالت المحكمة إن يوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الأربعاء من الأسبوع المقبل سيكون فيه عيد الأضحى.

وأوضحت المحكمة العليا في السعودية: «لأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة، فإن الدائرة (دائرة الأهلة) تقرر أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه».

واتفقت غالبية الدول مع رؤية السعودية، لكن عددا من الدول خالفت ذلك لعدم ثبوت رؤيتها هلال ذي الحجة مساء الأحد.

دول لم يثبت رؤية هلال شهر ذي الحجة في سمائها

الدول التي لم يثبت رؤية هلال الشهر العربي في سمائها اعتبرت الثلاثاء 20 يونيو، غرة ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، الخميس 29 يونيو.

من جانبه أعلن مركز الفلك الدولي أن من بين الدول التي تحتفل بعيد الأضحى الخميس 29 يونيو، دولة عربية واحدة وهي المغرب، إضافة إلى إندونيسيا وماليزيا واليابان وسنغافورة وبروناي.

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في المغرب

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية أن الثلاثاء أول أيام شهر ذي الحجة لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأحد، ليصبح يوم الخميس 29 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أيضا أعلنت دول ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان وسنغافورة تعذر رؤية الهلال الشهر العربي، موضحة أن الخميس 29 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى 2023.

ووفقا لمركز الفلك الدولي، فإن هذه الدول لم تنتظر إعلان المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال من عدمه، وأعلنت أنها لم تر هلال ذي الحجة في السماء مساء الأحد.