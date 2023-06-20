طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية على مكة المكرمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، في تقريره عن حالة طقس السعودية اليوم الثلاثاء، متوقعا فرصة هطول أمطار رعدية في مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق: جازان، عسير، بالإضافة إلي الباحة، مصحوبة برياحٍ نشطة مع احتمال وصولها إلى بعض أجزاء من جنوب مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.

طقس السعودية.. أمطار مكة المكرمة

ومع استمرار سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض الدول العربية بسبب إعصار بيبارجوى، تسعى المملكة الي متابعة طقس السعودية بشكل مستمر، إذ أنّ أمطار مكة المكرمة أدت إلى تنشيط الرياح السطحية المصحوبة بالأتربة والغبار الكثيف الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مدينتي الشرقية والرياض.

أمطار رعدية ورياح نشطة في السعودية

ومع متابعة طقس السعودية، اليوم الثلاثاء، أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، إلى أنّ أمطار مكة المكرمة، تتراوح شدتها بين أمطارًا متوسطة إلي غزيرة مع تدنٍ في الرؤية في العرضيات وأضم وميسان والطائف، ومن المتوقع أن تستمر أمطار مكة المكرمة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، في حين تتعرض جدة ورابغ والشعيبة والليث، لرياح نشطة حتى الساعة الـ19.00 من مساء اليوم.

وفي السياق ذاته، تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تصل تتراوح ما بين 20-45 كيلومترا في الساعة، ويصل ارتفاع الموج ما بين المتر والمترين ونصف، كما تكون حركة الرياح السطحية على دول الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تصل إلي 40 كيلومترا في الساعة على الجزء الشمالي وسرعة 30 كيلومترا في الساعة على الجزء الجنوبي.