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«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الأعمدة الرئيسية للتنمية هي الصناعة والزراعة

كتب:

محمد عزالدين
09:49 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
الدكتور عبدالمنعم السيد

الدكتور عبدالمنعم السيد

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إِنَّ معوقات الاستثمار لدينا أغلبها إجراءات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار أوضح أن هناك تسهيلات على مستوى القمة، لكن الموظف لم يتخلص من البيروقراطية بعد.

زيادة معدلات التشغيل والصادرات

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، أَن الأعمدة الرئيسية للتنمية هي الصناعة والزراعة، فهي الوسيلة لزيادة معدلات التشغيل والصادرات.

جذب المستورد المصري للتصنيع

وأوضح أن قطاع الصناعة اليوم ينافس المستورد المصري، والأفضل جذب المستوردين لمجال التصنيع، خاصة أن الكثير من الدول بدأت تمتنع عن التصدير لسد الاستهلاك المحلي في ظل تراجع سلاسل التوريد والأزمة الاقتصادية.

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بقلم محمد عزالدين