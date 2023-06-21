أستاذ اقتصاد: مصر أصبح لديها فائضا في الطاقة بعد 30 يونيو

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إنَّ مصر قدمت للعالم الاستراتيجية الوطنية نحو التحول الطاقي، مؤكّدة متابعة القيادة السياسية اللحظية لهذا الملف للحفاظ على ما تم من نجاحات خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرة إلى أنَّ تفكير مصر أصبح يتسم بالتفكير على المدى البعيد، متابعة: «تحولنا من دولة لديها عجز في الطاقة يبلغ 6000 ميجا وات إلى أخرى لديها فائض من الطاقة بعد 30 يونيو وهذا أمر ليس سهلا وإنما جاء نتيجة جهد وضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع».

ترابط الشبكات الكهربائية للطاقة

وأضافت «وفاء علي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مصر عبر تعزيز ترابط الشبكات الكهربائية للطاقة، قدمت شبكة قومية تنطلق بها نحو العالمية وليس محليًا فقط وتدعهما بزيادة ومضاعفة قدرتها فضلا عن إقامة شبكة موازية ضعفت قدرات الجهد الفائق بها، وهذا ما مكن مصر من تبادل هذه القدرات الكهربائية مع دول الجوار».

التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج

وتابعت أنَّه تمّ إجراء منهجية العمل المؤسسي تتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج واتباع أعلى سياسات الجودة وأيضا إدارة الكفاءات البشرية، مشيرة إلى أنَّه لولا جاهزية مصر في هذا الملف ما وصلنا لهذا المستوى من التقدم والتطور.