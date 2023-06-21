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تقرير أممي: منظومة الطاقة الأوكرانية في وضع حرج.. إنتاجها تقلص بنسبة 50%

كتب:

محمد علي حسن
07:47 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
مفاعل زابوريجيا للطاقة النووية

مفاعل زابوريجيا للطاقة النووية

أعلنت الأمم المتحدة أن منظومة الطاقة الأوكرانية في وضع حرج، حيث تقلصت قدراتها لتوليد الطاقة إلى النصف مقارنًة بعام 2022.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي: «وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، فإن منظومة الطاقة الأوكرانية في حالة حرجة وتستمر في العمل بنظام الطوارئ مع قدرات محدودة».

الأضرار تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار

وتابع أن «الأضرار تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار»، حيث يشير التقرير الذي تم إعداده قبل فترة وجيزة من تدمير محطة كاخوفسكايا، أن 42 مولدًا من أصل 94 تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية تم تدميرها أو تضررت بسبب الضربات الصاروخية أو ضربات الطائرات المسيرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية، وأكد المتحدث أن قدرات توليد الطاقة تقلصت بنسبة 50% تقريبا بالمقارنة مع مستوى العام 2022.

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