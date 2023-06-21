مفاهيم الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023.. «ممنوع الكتابة عليها»

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 للشعبة العلمية مع بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة والبابل شيت، مشيرة إلى أنّ مجلد المفاهيم يتضمن مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان.

مفاهيم الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط كتيب مفاهيم الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 للشعبة العلمية بـ3 لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية»، ليتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان، قبل امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه جيدا قبل الامتحان.

رابط مفاهيم الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023

وأكدت وزارة التعليم، أنّه يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023، الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، للوصول للنسخة الرقمية من مجلد المفاهيم لمادة الكيمياء بـ3 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأشارت إلى أنّه سيتم توزيع لطلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانية مجلدات مفاهيم الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023، مشيرا إلى أنّه سيتم تسليمها مرة أخرى عقب انتهاء الامتحان، ولا يسمح بالكتابة عليها أو الشطب لاستخدمها مرة أخرى في السنوات المقبلة.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأحد كيمياء

وفي هذا السياق، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» يوم الأحد 25 يونيو 2023 الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي «العلوم والرياضة»، ومادة الجغرافيا للشعبة «الأدبية»، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم «الكيمياء»، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية» اليوم.