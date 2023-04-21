الأجزاء الصعبة المحذوفة من مادتي الكيمياء والأحياء للثانوية العامة «دمج»

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حذف الأجزاء التي تحتمل صعوبة على طلاب إتمام شهادة الثانوية العامة 2023 المدمجين في مادتي الكيمياء والأحياء، وأسوة بالأعوام السابقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ ذلك يأتي مراعاة للظروف الخاصة للطلاب المعاقين للمدمجين بمدارس التعليم العام ذات المقررات الدراسية المتخصصة بمدارس التعليم العالي، في مواد العلوم في شهادة إتمام الثانوية العامة.

الأجزاء المحذوفة لطلاب الدمج في مادة الكيمياء

- الموضوع الكحولات والأحماض والكربوكسيلية والأسترات.

- من الباب الخامس من ص 151 حتى ص 187.

الأجزاء المحذوفة لطلاب الدمج في مادة الأحياء

- الحركات الأرضية والانجراف القاري.

- الباب الرابع.

- من ص 43 حتى ص 60.