مواصفات امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023.. وتعليمات مهمة للمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023، الذي يُعقد يوم الثلاثاء المقبل، لطلاب مدارس محافظة الجيزة، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم اللجان الامتحانية بصفة مستمرة، ويوم الإثنين يُعقد امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي.

التفاصيل الكاملة لمواصفات امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023

ترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار خدماتها التعليمية، مواصفات امتحان الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023، بحسب ما عممته وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية.

- الامتحان يشتمل على المستويات المعرفية المختلفة.

- امتحان مادة الكيمياء يتضمن 30% من الأسئلة تقيس الفهم.

- الامتحان يشمل 40% من الأسئلة للتطبيق.

- الامتحان يشمل 30% من الأسئلة لحل المشكلات والإبداع.

- الوقت سيكون مناسب لحل جميع الأسئلة والمراجعة.

- 85% من أسئلة الامتحان تُعقد على أجهزة التابلت إلكترونيًا.

- 15% من الأسئلة تٌعقد ورقيًا لأنها أسئلة مقالية، ويتم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- الامتحان الورقي يُعقد على مستوى كل إدارة تعليمية.

حالات إلغاء الامتحان:

-لجوء الطالب للغش بأي صورة من صوره سواء الملازم أو التليفون أو التابلت أو أي وسيلة أخرى.

-التأخر عن موعد الامتحان بتخطي المدة القانونية المسموح بها للتأخير.

-التشاجر مع الزملاء وتعدى حدود الأدب مع معلمي ومعلمات المدرسة أو حمل أي آلة حادة.

تعليمات مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي

وفي سياق متصل، وجهت المدارس، جميع طلاب الصف الأول الثانوي طبع الإقرار الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإحضاره للمدرسة، وسيتم تسليمه داخل اللجنة للمشرفين، مشددة على جميع الطلاب الالتزام بمقاعدهم داخل اللجان وعدم التحرك منها نهائيا لأي سبب من الأسباب، وممنوع منعا نهائيا اصطحاب التليفون المحمول للمدرسة وسيتم مصادرته فورا إن وجد.

تعليمات مهمة للمدارس

وشددت المديريات التعليمية، على جميع المدارس، بضرورة التأكد من وجود الموجه المقيم، والتأكد من تسليم الأكواد للطلاب، والتأكد من خلو الامتحانات من أي صعوبات، والتنبيه على الاهتمام بالإشراف بالفناء والأدوار، والتنبيه على شحن التابلت وتفعيلها، والتأكد من دخول الطلاب على منصة الامتحانات، ومتابعة إلكنترولات.