كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمقرر أن يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوي الأحد المقبل، وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023، كما يلي.

- 60 درجة.. الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 56 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات.. الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء للثانوية العامة 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2 سؤال.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 44 سؤالًا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» يوم الأحد 25 يونيو 2023 الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي «العلوم والرياضة»، ومادة الجغرافيا للشعبة «الأدبية»، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم «الكيمياء»، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية» اليوم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه لا تعديل أو تغيير في جداول امتحانات الثانوية العامة المعتمدة من وزير التربية والتعليم، وأنّ مواعيد الامتحانات كما هي ولا تعديل بعد قرار بمد إجازة عيد الأضحى لـ7 أيام، مشيرا إلى أنّ إجازة العيد للطلاب والمشاركين في امتحانات الثانوية ستكون 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.