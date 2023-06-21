كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 يوم الأحد 25 يونيو، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني.

مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023 وعدد الأسئلة، مشيرا إلي أنها تتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا، تكون بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% أسئلة مقالية كالتالي:-

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء للثانوية العامة 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة سؤالين.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 44 سؤالًا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 بشأن أسئلة امتحانات وإجراءات التفتيش:

- التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ومواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية «هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية».

- تأكّيد الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها.

- التظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

- التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أية كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

- مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

- الالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة، خاصة بالنسبة للمواد التي لها ترجمة.