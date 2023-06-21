محافظ المنوفية: 700 كوبون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة تسلمت 700 بون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المنوفية، مضيفا أن قيمتها الجمالية تبلغ 150 ألف جنيه، وتأتي كمساهمة من البنك الزراعى لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتك الفئات المستحقة، تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك، على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعى لتحديد الحالات المستحقة وفق لجنة المساعدات بالديوان العام.

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتو فير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك.

تعزيز جهود التنمية في مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى

كان المحافظ قد استقبل صباح بمكتبه بالديوان العام، اليوم، المحاسب محمد الشاذلي رئيس قطاع البنك الزراعى فرع المنوفية، لبحث أوجه التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والبنك الزراعى المصري للمساهمة فى تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في شتى المجالات، ولاسيما مجال الانتاج الزراعى والحيوانى، بما يعود بالنفع على مواطنى المحافظة.

محافظ المنوفية يهدي رئيس البنك الزراعي درع المحافظة

وفى نهاية اللقاء، قدم محافظ المنوفية رئيس البنك الزراعي درع المحافظة كهدية تذكارية تقديرا للتعاون المثمر والمساهمة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للاسر الأولى بالرعاية، تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعى، مؤكدا استمرار التعاون للارتقاء بالخدمات والعمل على إحداث تنمية شاملة بالمحافظة.