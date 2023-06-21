«بيطري كفر الشيخ»: توفير 16 مجزرا في مدن المحافظة استعدادا لعيد الأضحى

كشف محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى توفير 16 مجزرًا موزعة على عدد من مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى، فضلًا عن تكثيف الحملات البيطرية داخل الأسواق الحرة، ومحلات الجزارة، والأسماك المملحة، بهدف ضبط المخالفين بحالات الغش التجاري لحماية صحة المواطنين من أي حالات تلاعب أو بيع اللحوم و الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في شتي ربوع المحافظة.

لا تهاون مع المخالفين

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا تهاون مع المخالفين في ذبح الأضاحي خارج المجازر أو بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، سواء مجمدة أو لحوم حية، لافتًا إلى توفير 16 مجزرًا موزعة على نطاق جغرافي في جميع مراكز ومدن المحافظة، التي تفتح أبوابها منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، الذي يحل الأربعاء المقبل.

الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ

وأشار أيضًا إلى أنّ تعداد الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، قد تجاوز نحو 260 ألف رأس ماشية، وهو ما يمثل نحو 17% من إجمالي الثروة الحيوانية في محافظات مصر.